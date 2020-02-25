وسائل إعلام إيرانية: ثلاث وفيات جديدة بكورونا في إيران

أعلنت وسائل إعلام إيرانية أنه تم تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في إيران جرّاء المرض إلى 15.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (ارنا) أن الضحايا الجدد هما امرأتان مسنتان في محافظة مركزي ومريض ثالث في محافظة ألبرز.
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