وسائل إعلام إيرانية: ثلاث وفيات جديدة بكورونا في إيران

أعلنت وسائل إعلام ​إيران​ية أنه تم تسجيل ثلاث ​وفيات​ جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في إيران جرّاء المرض إلى 15.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (ارنا) أن الضحايا الجدد هما امرأتان مسنتان في محافظة مركزي ومريض ثالث في محافظة ألبرز.