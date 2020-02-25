روحاني: الحظر لم يثننا عن إنشاء طريق الشمال السريع الذي يختصر المسافات ويخفض استهلاك الوقود

ركّز الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، على أنّ "طريق الشمال السريع أُنشئ في ظلّ الحظر، ونفخر بأنّ الحظر لم يتمكّن من التأثير على إرادة وعزيمة المهندسين والعمّال والمدراء لإكمال هذا المشروع المهم".

ولفت في كلمته خلال مراسم افتتاح الجزء الأول من طريق الشمال السريع، إلى أنّ "ما أُنجز من المشروع في بداية تولّي حكومتي مهامها، كان 17 بالمئة، ورغم وجود الحظر فإنّني قرّرت المضي في المشروع وإنجاز أكبر نسبة منه بالاعتماد على الكفاءات الإيرانيّة"، مشيرًا إلى أنّ "افتتاح هذا الجزء من طريق الشمال السريع سيسهم في خفض استهلاك ​الوقود​، كما يوفّر وقتًا كبيرًا للمواطنين باختصاره المسافة بين ​طهران​ وشمال البلاد بمقدار ساعة ونصف الساعة".

يضمّ الطريق السريع بين طهران والشمال 22 نفقًا يبلغ طولها 31 ألفًا و400 متر ذهابًا وإيابًا، إضافة إلى 26 جسرًا بطول 4 آلاف و600 متر وبمواصفات خاصة، بحيث يبلغ ارتفاع بعض الجسور 70 مترًا.