الصحة السعودية: ننسق مع الصحة البحرينية لعلاج 4 مواطنات سعوديات من فيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ أنّ "إشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة ​البحرين​ية عن إصابة أربع مواطنات سعوديّات قادمات من ​إيران​ بـ"فيروس ​كورونا​ الجديد"، توضح الوزارة أنّ التنسيق قائم مع وزارة الصحة البحرينية لعلاجهنّ في البحرين إلى حين شفائهنّ بإذن الله، وذلك وفقًا للتوصيات العلميّة والمعايير المعتمدة من "​منظمة الصحة العالمية​".

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