وزير الصحة التركي بحث مع نظيره الأذري بتدابير مواجهة "كورونا"

بحث وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذري أوقطاي شير علييف، بالتدابير الإحترازيّة الّتي ينبغي اتّخاذها لمنع انتقال "​فيروس كورونا​" إلى ​تركيا​ و​أذربيجان​، بعد ظهوره في بلدان الجوار".

وكانت قد أعلنت السلطات التركية، إغلاق المعابر الحدودية مع ​إيران​ بشكل مؤقت، وتوقيف جميع الرحلات الجويّة الدوليّة القادمة منها، لمنع انتقال "كورونا" إلى أراضيها.

كما دعت الخارجية الأذرية، رعاياها الراغبين في السفر إلى إيران، إلى توخّي الحذر على خلفيّة ظهور "كورونا".