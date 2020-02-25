رئيس وزراء إيطاليا: إحدى بؤر كورونا المستجد هو مستشفى غير مطابق للمعايير

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي أن سبب نشأة إحدى بؤر ​فيروس كورونا​ المستجدّ في شمال إيطاليا هو إدارة غير مطابقة للمعايير لأحد ​المستشفيات​. وتُوفي 7 أشخاص في ​ايطاليا​ منذ الجمعة وسُجّلت أكثر من مئتي إصابة، من بينهم 167 حالة في لومبارديا حيث قررت السلطات إغلاق ​المدارس​ لمدة أسبوع وإلغاء كل الأنشطة الثقافية والرياضية.

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