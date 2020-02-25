وزير المالية التقى مدير عام المعهد العربي للتخطيط

استقبل ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ المدير العام للمعهد العربي للتخطيط في ​الكويت​ بدر عثمان مال الله، يرافقه مدير الجهاز الإداري في المعهد، كريم درويش ورئيسة ​معهد باسل فليحان​ المالي والاقتصادي في ​لبنان​، لمياء المبيّض بساط.

خُصّص الاجتماع للبحث في التعاون القائم والمشاريع التي يتم تنفيذها. وأبلغ مال الله وزني بنيّة المعهد تنظيم مؤتمر في شهر آذار المقبل في مصر حول موضوع المديونيّة، آملا مشاركة لبنان فيه.