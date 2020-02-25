غجر: وصول سفينة الحفر "Tungsten Explorer" وتمركزت في نقطة حفر البئر بالرقعة رقم 4

اعلن وزير ​الطاقة​ ​ريمون غجر​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، عن "وصول ​سفينة​ الحفر "Tungsten Explorer" وتمركزت في نقطة حفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة رقم 4، وكان بانتظارها عند نقطة التمركز سفينتا الدعم اللوجيستي للبدء بتزويدها بالمعدات والتموين".

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