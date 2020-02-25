احد المواطنين حاول احراق نفسه في بنك الإعتماد اللبناني بالحمرا

اقدم احد المواطنين على محاولة احراق نفسه في ​بنك الإعتماد اللبناني​، وذلك خلال مطالبته بالحصول على امواله، وقد صرخ في المصرف قائلا "اعطيني مصرياتي".

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