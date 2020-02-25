وزني التقى القائم بالاعمال العراقي وعرض معه العلاقات الثنائية

التقى القائم بالاعمال العراقي المؤقت الوزير المفوض أمين عبد الإله النصراوي يرافقه المستشار أحمد جمال وزير المال غازي وزني، وعرض معه العلاقات الثنائية في الجوانب الاقتصادية والمالية، اضافة الى الاوضاع التي تشهدها الساحة اللبنانية. كما قدّم القائم بالأعمال المؤقت التهنئة في بداية اللقاء للوزير بمناسبة تسلمه مهام عمليه الجديد متمنياً له التوفيق والنجاح.
وفي ختام اللقاء شكر وزني القائم بالأعمال المؤقت على هذه الزيارة معرباً له عن تمنياته بمزيد من التعاون بين البلدين في ما يخص الجوانب المالية والاقتصادية.
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