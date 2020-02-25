لجنة التربية النيابية بحثت بالاجراءات الوقائية التي سيتم اتباعها في المدارس

اجتمعت ​لجنة التربية النيابية​ للبحث في موضوع ​فيروس كورونا​ والاجراءات التي سيتم اتباعها في ​المدارس​، بحضور وزير التربية ​طارق المجذوب​ ورئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب، ومدير عام وزارة التربية فادي يرق. وقد حضر وزير الصحة حمد حسن جانب من الاجتماع.

يذكر بأنه لم يكتمل نصاب جلسة لجنة التربية، التي لم يحضرها سوى رئيس اللجنة بهية الحريري والنائبين اسعد درغام وعلي خريس.

وقد اصدرت اللجنة بيانا، اشارت فيه الى انه تمت مناقشة سبل الوقاية من وباء الكورونا والتأكد من كل الوسائل الصحية لها في كافة المدارس الرسمية وكيفية المتابعة من خلال المرشدين الصحيين والبلديات، وقد سلط الضوء على الدوائر المعنية بوزارة التربية لاتخاذ التدابير الوقائية وكيفية المعالجة في حال حصول اي اصابة.

وتمنت اللجنة على وسائل الاعلام عدم اشاعة اجواء الهلع غير المبررة المتعلقة بهذه المسألة.