لجنة الشؤون الخارجية تبحث بتداعيات صفقة القرن

اجتمعت ​لجنة الشؤون الخارجية​ برئاسة النائب ​ياسين جابر​ بحضور وزير الخارجية ​ناصيف حتي​ للبحث ب​سياسة​ ​لبنان​ الخارجية والوقوف عند اخطار ​صفقة القرن​ وتداعياتها على ​القضية الفلسطينية​. إضغط للمزيد

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