الحركة البيئية تقدمت بشكوى حول التعديات والإنتهاكات التي يتعرّض لها جبل نهر الكلب الأثري

اشارت الحركة البيئيّة اللبنانيّة الى انها تقدّمت بشكوى أمام ​وزارة البيئة​ و​وزارة الثقافة​ والتعليم العالي حول التعديات والإنتهاكات التي يتعرّض لها جبل ​نهر الكلب​ الأثري، إذ إنّ الأعمال الجارية في الموقع هي مخالفة للقوانين اللبنانية وللمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتوصف بالإنتهاك الصارخ والموصوف لأحد أهمّ المواقع التاريخية في لبنان والمنطقة.

وأملت الحركة البيئية في بيان، من الوزارتين المعنيّتين اتخاذ الاجراءات السريعة الآيلة إلى حماية الموقع المذكور وإنقاذه من أعمال التخريب والتشويه قبل فوات الأوان وفقدان فرصة إدراجه على لائحة التراث العالمي للأونسكو.