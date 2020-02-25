سليم عون: صحة جعجع أو أي إنسان لا يجب أن تكون موضوع تداول

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "صحة رئيس حزب ​القوات​ ​سمير جعجع​ أو أي إنسان لا يجب أن تكون موضوع تداول أو تعليقات إحتراماً للإنسان الذي فينا أولاً ولتعاليمنا وقيمنا الدينية ثانياً". اضاف قائلا "أنا من جهتي أتمنى له دوام ​الصحة​ والعافية". إضغط للمزيد

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