شكرا لقرائتكم خبر عن أول مواجهة.. حزب داود أوغلو يتقدم بأول دعوى قضائية ضد حكومة أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساحة السياسية التركية، أولى مواجهات حزب المستقبل الذي يقوده رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو، مع حكومة العدالة والتنمية، حيث تقدمت رئاسة الحزب المعارض بدعوى قضائية إلى المحكمة المختصة ضد ارتفاع أسعار المرور من نفق أوراسيا بنسبة 56%، وزيادة أسعار النقل العام بقيمة 35%.

وأعلن أعضاء حزب المستقبل أنهم تقدموا بطلبات إلى محكمة إسطنبول من أجل إلغاء تلك الزيادة، وأكد رئيس محافظة إسطنبول عن حزب المستقبل مسيح شاهين، بأنهم تقدموا باعتراضات بسبب زيادة الرسوم على مرور نفق أوراسيا وزيادة أسعار النقل العام، وذلك حسبما نشر موقع تركيا الان

كما أوضح شاهين بأنه لابد من إزالة تلك الزيادات أو خفضها إلى معدل معقول، وأن الحزب استخدم حقه القانوني نحو تلك الزيادات الغير أخلاقية والغير عادلة والباهظة.

كان موقع تركيا الآن، أكد أن محافظة مرسين التركية، شهدت حالة انتحار جديدة بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الشعب التركي تحت حكم العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، حيث انتحر المواطن جوكهان شارامات، بسبب تراكم الديون المصرفية عليه، موضحا أنه ظل عاطلًا عن العمل لفترة طويلة، وانتحر شارامات، بمدينة أقدنيز بمحافظة مرسين التركية، واتضح أن لديه 5 أطفال، ويعاني من تراكم قدر كبير من الديون المصرفية عليه، وأنه كان عاطلًا عن العمل لفترة طويلة.