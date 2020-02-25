فالنسيا الإسباني “يفاوض” مدافع المنتخب الوطني

فتح مسؤولو فريق فالنسيا الإسباني قنوات التفاوض مع نظرائهم من ريال بيتيس بهدف الإستفادة من خدمات المدافع الدولي زهير فضال، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وكشفت صحيفة “إلبيريوديكو ميديتيرانيو” أن مسؤولي فالنسيا باشروا مفاوضة بيتيس لضم فضال بهدف تعزيز خط الدفاع، مبرزة في السياق ذاته أن العملية ستكون على شكل إعارة مع إمكانية شراء العقد.
وشدد المصدر ذاته على كون فالنسيا فتح، أيضا، قنوات التفاوض مع خافي سانشيز، لاعب ريال مدريد المعار إلى فريق بلد الوليد.
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