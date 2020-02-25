منظمة الصحة العالمية: 78 ألف إصابة بفيروس كورونا حول العالم معظمها في الصين

أعلنت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 78 ألف حالة حول العالم، معظمها في الصين.

وقالت هاريس، في تصريح صحفي، إن منظمة الصحة العالمية تتواصل مع الأنظمة الطبية في دول العالم وتقوم بتقديم المشورة والتدريب لهم عن فيروس كورونا المستجد من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمنظمة.

وأوضحت المتحدثة باسم الصحة العالمية، أن حالات أخرى لفيروس كورونا بدأت تظهر في دول مثل كوريا الجنوبية وإيران وايطاليا، وهناك بعض المخاوف من أن يطال الفيروس دولا أخرى، لذا يجب أن يكون كل فريق طبي بهذه البلدان على دراية تامة بهذا الفيروس، وكيفية التعامل معه والوقايه منه.

وعن مصدر فيروس كورونا المستجد، أكدت هاريس أنه من الناحية الجينية كان المصدر الأول هو (الخفافيش)، ولكن بعد التجارب اتضح أن هناك مصدرا آخر وسيط لأن الخفافيش في معظم الحالات لا تصيب البشر مباشرة، عادة يكون هناك مصدر وسيط ينقله للبشر وهذا الأمر ليس واضحا حتى الآن ونعمل على قدم وساق مع العلماء لمعرفة نوع الحيوانات الأخرى التى تنقل هذا الفيروس للبشر.

وكشفت هاريس، عن معرفة طبيعة هذا الفيروس والجينات الخاصة به، مشيرة إلى أن المنظمة توصلت إلى أربعة أمصال لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتعمل على تجريب تلك الأمصال على متطوعين أصحاء للتأكد من عدم وجود آثار جانبية لهم بعد استخدام تلك الأمصال.