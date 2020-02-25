علم موقع “اليوم 24” من مصادر متطابقة، أن حالة من الاستنفار شهدها ميناء طنجة المتوسط، في وقت متأخر من ليلة أمس، بعد منع السفينة الإيطالية “جنوة” من الرسو بمرفأ الميناء، قبل السماح لها بذلك، في غياب أي معطيات رسمية من قبل السلطات المينائية.
وأضافت مصادر الموقع، أن السفينة على متنها 503 مسافرا أغلبهم من جنسية إيطالية، و212 سيارة، بقيت لساعات قبالة الميناء، قبل السماح لها بالرسو داخل مرفأه وسط حالة استنفار كبيرة.
ورجحت المصادر ذاتها، أن السبب يعود إلى الاشتباه في وجود حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل السفينة.
فيما قالت مصادر أخرى، أن الأمر يتعلق بإجراءات احترازية قامت بها السلطات المينائية، بعد تسجيل إيطاليا لإصابة أزيد من 200 شخصا بفيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر سفينة قادمة من إيطاليا تستنفر سلطات طنجة.. ظلت عالقة لساعات قبالة الميناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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