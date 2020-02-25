طقس الثلاثاء.. ارتفاع درجة الحرارة مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن ترتفع درجات الحرارة نسبيا خلال النهار بالأقاليم الجنوبية، إلى جانب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مع بعض الكتل الضبابية بالواجهة المتوسطية وبالسواحل والسهول الشمالية.

كما سيلاحظ ظهور سحب أخرى مدارية آتية من الجنوب فوق الأقاليم الجنوبية، فيما ستبقى السماء صافية إلى قليلة السحب عموما بباقي جهات المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية فوق الأقاليم الحنوبية. وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشمال وأحيانا من الشرق بالأقاليم الجنوبية، وستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الغربي بالواجهة المتوسطية، بينما ستكون شمالية وأحيانا غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر و05 درجات بمرتفعات الأطلس والریف، وما بين 05 و 10 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 10 و 15 درجة بالواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة والسهول والسواحل الشمالية، والجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 15 و 20 درجة بالمناطق الوسطى ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 و 24 درجة فيما تبقى من السواحل وجهات الأقاليم الجنوبية. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 13 و 18 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و 23 درجة بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والواجهة المتوسطية والسهول والسواحل الشمالية، وما بين 23 و 28 درجه بالسهول، والسواحل الوسطى و بالسفوح الجنوبية الشرقية. وستتأرجح مابين 28 و 33 درجة بمنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين المهدية وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.