النقب: إغلاق شوارع بسبب الفيضانات والسيول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسببت الفيضانات والسيول إثر هطول أمطار غزيرة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بإغلاق عدة شوارع رئيسة، اليوم الثلاثاء.

وتدفقت كميات كبيرة من المياه إلى الشوارع أدت إلى تشويش حركة السير وحدوث اكتظاظات مرورية شديدة في شوارع أخرى بالنقب.

وأعلنت الشرطة وطواقم الطوارئ، صباح اليوم، إغلاق عدة شوارع في جنوبي البلاد، لغاية الآن، في أعقاب حالة الطقس والأجواء العاصفة. وأعلن عن إغلاق مقاطع من شارع 40 وشارع 90.

وشهدت عدة بلدات عربية، مؤخرا، مثل الناصرة وسخنين والطيبة وكفر كنا وباقة الغربية وأم الفحم وغيرها تدفق كميات هائلة من مياه الأمطار الغزيرة وحدوث فيضانات وسيول في الشوارع والحارات، وتدفقت المياه إلى بعض المنازل المأهولة، وقامت طواقم الطوارئ والأهالي بمعالجة الأمر.

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إلى ذلك، توقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، غائما وباردا بوجه عام، وتهطل الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحيانا فوق معظم المناطق. وخلال ساعات المساء والليل يتوقف هطول الأمطار، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي يوم غد الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا. وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.