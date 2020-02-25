الثلاثاء 25 فبراير 2020

أعلنت السلطات العراقية عن إصابة 4 أشخاص بكورونا في كركوك قدموا من إيران.



وسجلت كل من البحرين والكويت وعمان أكثر من عشر إصابات لعائدين من إيران.

واليوم قررت السلطات العمانية وقف عمليات الاستيراد والتصدير عبر السفن الإيرانية في ميناء خصب.

وتفشى فيروس كورونا في مدن إيرانية وخلف أكثر من 14 حالة وفاة وعشرات الإصابات.

وكان طيران الإمارات أعلن اليوم تعليق الرحلات إلى إيران، بسبب تفشي فيروس كورونا.

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"كورونا" يصل "كركوك" العراقية عن طريق أشخاص قدموا من إيران

أعلنت السلطات العراقية عن إصابة 4 أشخاص بكورونا في كركوك قدموا من إيران.

وسجلت كل من البحرين والكويت وعمان أكثر من عشر إصابات لعائدين من إيران.

واليوم قررت السلطات العمانية وقف عمليات الاستيراد والتصدير عبر السفن الإيرانية في ميناء خصب.

وتفشى فيروس كورونا في مدن إيرانية وخلف أكثر من 14 حالة وفاة وعشرات الإصابات.

وكان طيران الإمارات أعلن اليوم تعليق الرحلات إلى إيران، بسبب تفشي فيروس كورونا.