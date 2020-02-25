شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الطيران المدني الإماراتي يوقف جميع الرحلات من وإلى إيران بما فيها طائرات الشحن والان مع التفاصيل

الثلاثاء 25 فبراير 2020 قالت وكالة أنباء الإمارات، إن الهيئة العامة للطيران المدني علقت جميع الرحلات المتجهة والقادمة من جمهورية إيران الإسلامية بما فيها طائرات الركاب والشحن اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع قابلة للتجديد.

Advertisements وذكرت أن ذلك يأتي في إطار الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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