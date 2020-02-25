شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. عمان تقرر وقف عمليات الاستيراد والتصدير عبر السفن الإيرانية في ميناء خصب والان مع التفاصيل

الثلاثاء 25 فبراير 2020 قررت السلطات العمانية وقف عمليات الاستيراد والتصدير عبر السفن الإيرانية في ميناء خصب.

وتفشى فيروس كورونا في مدن إيرانية وخلف أكثر من 14 حالة وفاة وعشرات الإصابات. Advertisements وكان طيران الإمارات أعلن اليوم تعليق الرحلات إلى إيران، بسبب تفشي فيروس كورونا. وسجلت كل من البحرين والكويت وعمان أكثر من عشر إصابات لعائدين من إيران

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