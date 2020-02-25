شكرا لقرائتكم خبر عن 14 وفاة بفيروس كورونا بإيران بعد تسجيل حالتين جديدتين والان مع التفاصيل

الثلاثاء 25 فبراير 2020 أعلنت إيران، الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا الجديد، الذي يثير حالة من الذعر في مختلف أنحاء البلاد.

وبذلك يرتفع إجمالي ضحايا فيروس كورونا الجديد في إيران إلى 14 حالة وفاة. وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها الشديد من تحول إيران إلى بؤرة جديدة لانتشار الفيروس، الذي حصد أرواح أكثر من 2600 إنسان، كان أغلبهم في الصين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 14 وفاة بفيروس كورونا بإيران بعد تسجيل حالتين جديدتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.