بالصور.. مسؤول بتعز يناقش مع صندوق النظافة الاشكالات المتعلقة بأعمال النظافة

الثلاثاء 25 فبراير 2020

ناقش وكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل صباح اليوم مع ادارة صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بأعمال النظافة والوقوف بمسؤولية امام عدد الاشكالات التي تعيق سير العمل.



وناقش الاجتماع الذي حضره مدير عام صندوق النظافة عبدالله جسار ، عدد من الاحتياجات اللازمة لمشروع النظافة من اجل استمراره في اداء واجبه بنظافة المدينة ورفع القمامة والمخلفات بشكل مستمر والمتمثلة في توفير قطع غيار آليات ومعدات النظافة وصيانتها ، وصرف الديزل المخصص للمشروع، واستمرار صرف أجور ومرتبات العمال بشكل منتظم.

وركز الاجتماع على استمرار اعمال النظافة ورفع المخلفات في جميع الشوارع والاحياء السكنية بالمدينة اولا باول والعمل لحسب الخطة والبرنامج اليومي للنظافة ، والعمل بوتيرة عالية والرفع باي اشكالية تعيق اعمال النظافة لمعالجتها بشكل عاجل.

كما ناقش الاجتماع اهمية التوعية البيئية ورفع مستوى الوعي المجتمعي وتوسيع المشاركات والمبادرات المجتمعية الطوعية ابتداء من عقال الحارات وادارات المدارس ودور المساجد والاماكن العامة واشراك القطاع الخاص في عملية التوعية والنظافة وخلق وعي مجتمعي بأن النظافة مسؤولية مشتركة وترسيخها في المجتمع وجعلها سلوك يومي.

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وحث الوكيل جامل على بذل مزيدا من الجهود والتعاون والتنسيق المشترك والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العمل واظهار المدينة بشكل جمالي يليق بمكانة تعز وثقافة ابنائها والابتعاد عن المناكفات وكل مايضر بالمصلحة العامة.

مشيدا بدور ادارة مشروع النظافة وادارة التوعية البيئية خلال الفترة السابقة، مشددا على تفعيل دور إدارة الضبط القضائي في الصندوق ومتابعة القضايا المتعلقة بصندوق النظافة اولا باول وضبط المخالفين بحسب القانون والرفع لقيادة السلطة المحلية لاتخاذ اللازم.

حضر الاجتماع نائب مديرعام الصندوق للشؤون المالية عرفات جامل ومدير مشروع النظافة عبدالله عثمان ومدير ادارة التوعية البيئية ارتفاع القباطي وعدد من مدراء الادارات والاقسام بالصندوق وممثلين عن منظمة كير العالمية.