برلماني ليبي: السراج فرط في سيادة الدولة الليبية لصالح تركيا

الثلاثاء 25 فبراير 2020

قال البرلماني الليبي سعيد أمغيب إن "السراج فرط في سيادة الدولة الليبية لصالح تركيا، التي دعمت الإرهابيين بكل السبل".



وأضاف أمغيب في تصريحات نشرها موقع "العين الإخبارية" أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية هدفها الرئيس هو محاربة الإرهاب ونزع سلاح المليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس، وهذه ثوابت لن تتغير لأنها رغبة جموع الليبيين.

وتابع: المليشيات التابعة لتنظيم الإخوان أفسدت الحياة السياسية في ليبيا وفرضت على الشعب الليبي حكومة السراج بمساعدة المجتمع الدولي الذي أعطى السراج شرعية زائفة باتفاق الصخيرات عام 2015.

وعن الدعم التركي العسكري لحكومة السراج الإخوانية قال "أمغيب" إن ذلك جعل القيادة العامة للجيش تتمسك بشرط خروج القوات التركية والمليشيات، مؤكدا أن طرابلس تحولت لـ"حاضنة للإرهابيين".

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التزام الجيش الليبي بوقف إطلاق النار كان دليلا على احترام الجيش للوساطة الدولية، لذا فإن القيادة العامة مستعدة تماما لوقف إطلاق النار بشكل دائم مقابل خروج كل المرتزقة الذين جلبتهم تركيا، يضيف النائب الليبي.

يشار إلى أن 16 عسكريا تركيا من المستشارين الذين أرسلتهم أنقرة لدعم حلفائها من جماعة الإخوان وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، قتلوا في عمليات للجيش الليبي.

واعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، بسقوط قتلى من الجيش التركي ومرتزقة سوريين ضمن العمليات العسكرية الجارية في طرابلس.

وتنفق تركيا بسخاء لدعم للمليشيات الإرهابية في طرابلس ومصراتة، من أجل الاستحواذ على ثروات ليبيا.

وأرسلت تركيا مستشارين عسكريين أو مرتزقة هربتهم من سوريا لليبيا، لذلك أعلن الجيش الليبي، الجمعة، أن القيادة العامة لن توقع على اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار قبل انسحاب المرتزقة والقوات التركية من الأراضي الليبية