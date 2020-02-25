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شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني ليبي: وجود المليشيات أفسد الحياة السياسية في ليبيا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 25 فبراير 2020
اعتبر عضو مجلس النواب الليبي، زياد دغيم، أن تواجد المليشيات في طرابلس يفسد أي عملية سياسية.
وبين أن وجود المليشيات أفسد الحياة السياسية في ليبيا.
وأضاف في تصريح نشره موقع "العين الإخبارية" لذا فإن تفكيك وتطهير هذه المليشيات الإرهابية، من أهم شروط حل الأزمة التي لن يتفاوض الجيش الليبي عليها، باعتبارها "مطالب شعبية".
وأضاف النائب الليبي أنه "من المستحيل أن تنفذ خطة سياسية أو تسوية لحل الأزمة في وجود المرتزقة والمليشيات".
وشدد دغيم على أن إدارة الأزمة الليبية تحتاج لخطة تسوية شاملة،
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