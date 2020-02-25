الهلال الإماراتي يوزع مساعدات غذائية في راي باغشوة بحضرموت

الثلاثاء 25 فبراير 2020

أعلن الهلال الأحمر الإماراتي، عن توزيع مساعدات غذائية جديدة على الأهالي والأسر معدومة الدخل في محافظة حضرموت.



وذكر الهلال في بيان له، إنه تم توزيع 12 طنا من المساعدات الغذائية لأهالي منطقة راي باغشوة بمحافظة حضرموت

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وتابع البيان، أن المساعدات الجديدة تأتي في إطار الدعم المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة لحضرموت.