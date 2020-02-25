شكرا لقرائتكم خبر عن فوضى في إب.. سرقة منزل مواطن وإطلاق نار على منزل محامية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 25 فبراير 2020 تشهد محافظة إب، وسط اليمن، فوضى أمنية عارمة بسبب مليشيا الحوثي.

وأفادت مصادر محلية، بسرقة منزل المواطن محمد البناء بمديرية السياني جنوب محافظة إب. Advertisements ويأتي هذا وسط انتشار مرعب للسرقات والسطو على ممتلكات المواطنين بالتزامن مع فوضى أمنية تشهدها المحافظة. إلى ذلك، أطلقت عصابة مسلحة الرصاص الحي على منزل عاقلة أحوال الثلاث بمدينة إب، المحامية أمل الخولاني وسط فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

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