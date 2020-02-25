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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. سقوط قتلى جُدد من الحوثي من أبناء إب والان مع التفاصيل
الثلاثاء 25 فبراير 2020
أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بسقوط قتلى جُدد من عناصر مليشيا الحوثي من أبناء محافظة إب زجت بهم في محارق الموت الحوثية بعدد من جبهات القتال الأيام القليلة الماضية.
وذكرت مصادر مطلعة، أن من بين قتلى مليشيا الحوثي من أبناء إب: الصريع شهاب شايف أحمد هزام والصريع خالد غالب حملة وكليهما من أبناء مديرية يريم شمال شرق محافظة إب، ولقيا مصرعهما بنيران القوات الحكومية بجبهات الجوف.
ويأتي هذا بعد يوم من مصرع خمسة آخرين من أبناء إب بجبهات نهم والضالع.
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