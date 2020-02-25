نتائج فحص الطالب الإيراني تؤكد إصابته بفيروس كورونا

وقالت الوزارة في بيان، إن نتائج فحص العينة للطالب الإيراني في النجف تؤكد إصابته بفيروس كورونا، مشيرة في ذات الوقت الى أن 20 شخصا تم حجرهم في النجف من الملامسين للمريض المصاب بالفايروس.

واعلنت وزارة الصحة امس الاثنين 24 شباط 2020، اصابة طالب حوزة ايراني الجنسية يقيم في النجف بفيروس كورونا ، واشارت الى خضوعه للفحص الطبي.

