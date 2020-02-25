زيدان يؤكد على ضرورة ان يراقب ويحاسب القضاء نفسه قبل الاخرين

شدد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، الثلاثاء، على ضرورة ان يراقب ويحاسب القضاء نفسه قبل الاخرين.
وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان اكد على أن القضاء يجب أن يراقب ويحاسب نفسه قبل محاسبة الاخرين في حال مخالفة القانون".
واضاف ان "ذلك جاء خلال مداخلة لزيدان في الاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة".
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