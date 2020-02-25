الإمارات تعلق الرحلات الجوية من وإلى إيران لمدة أسبوع

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بتعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى إيران لمدة أسبوع قابلة للتجديد.
وذكرت "وام"، أن "الهيئة العامة للطيران المدني تعلق جميع الرحلات المتجهة والقادمة من إيران بما فيها طائرات الركاب والشحن اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع قابلة للتجديد".
وأضاف أن ذلك الإجراء يأتي "في إطار الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد".
وأضاف أن ذلك الإجراء يأتي "في إطار الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد".
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