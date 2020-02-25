تحت المطر.. طلبة الديوانية يستمرون بالتظاهر رافضين علاوي 'صور'

يستمر الطلبة الجامعيون في محافظة الديوانية بالتظاهر والاعتصام اليوم الثلاثاء، رافضين تكليف محمد علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة. ورفع المتظاهرون لافتات ابدوا خلالها رفضهم ترشيح علاوي وكابينته الوزارية ، كما ابدوا انتقادات لاذعة للاحزاب الحاكمة واصفين اياها بالفيروس، فيما طالبوا رئيس الجمهورية برهم صالح بالتخلي عن تكليف علاوي. ومن المزمع ان يعلن علاوي كابينته الوزارية خلال الاسبوع الجاري، وسط اعتراض كتل سياسية على كابينته وتكليفه. Advertisements



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