بالصور.. التحرير وتقاطع البهو الان

تنشر وكالة الخليج 365، صورا من ساحة التحرير وسط بغداد وتقاطع البهو في الناصرية. واظهرت الصور من التحرير تواجد المتظاهرين في الساحة رغم الامطار ولا توجد اية مصادمات مع القوات الامنية. ادناه صور ساحة التحرير Advertisements فيما اظهرت الصور من تقاطع البهو بالناصرية قيام متظاهرين بقطع التقاطع امام حركة العجلات، بواسطة الاطارات المحروقة. الصور ادناه من تقاطع البهو في الناصرية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.