مواعيد مباريات اليوم من دوري ابطال أوروبا

رياضة 2020-02-25 | 09:11 1,834 مشاهدة تستكمل مباريات دوري الـ16 من دوري ابطال أوروبا اليوم الثلاثاء بإقامة مواجهتين في إيطاليا وبريطانيا. ويحل برشلونة ضيفاً على نابولي في ملعب "سان باولو" حيث ستكون المباراة منقولة عبر قناة bein sports hd1 في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت بغداد. وفي مباراة أخرى، سيواجه تشيلسي بايرن ميونخ على ملعب "ستامفورد بريدج" حيث ستكون المباراة منقولة عبر قناة beIN Sports HD 2 في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت بغداد.



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