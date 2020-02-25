شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. عمان تقرر وقف عمليات الاستيراد والتصدير عبر السفن الإيرانية في ميناء خصب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 قررت السلطات العمانية وقف عمليات الاستيراد والتصدير عبر السفن الإيرانية في ميناء خصب.

Advertisements وتفشى فيروس كورونا في مدن إيرانية وخلف أكثر من 14 حالة وفاة وعشرات الإصابات. وكان طيران الإمارات أعلن اليوم تعليق الرحلات إلى إيران، بسبب تفشي فيروس كورونا. وسجلت كل من البحرين والكويت وعمان أكثر من عشر إصابات لعائدين من إيران

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