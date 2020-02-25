الأردن يعلن وضع امرأة في الحجر الصحي بعد الاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020 متابعات_السعودية نيوز أعلن الأردن وضع امرأة في الحجر الصحي بعد الاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا.

Advertisements وأعلنت البحرين، اليوم الثلاثاء، 25/شباط/2020، عن تسجيل ست حالات جديدة بفيروس كورونا. وذكرت البحرين أن جميع الحالات التي سجلت حتى اللحظة هي لمواطنين عائدين من إيران. وكانت البحرين أعلنت خلال الساعات الماضية عن تسجيل حالتي إصابة بالفيروس المستجد

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