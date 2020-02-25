برلماني ليبي: وجود المليشيات أفسد الحياة السياسية في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

طرابلس - الخليج 365

اعتبر عضو مجلس النواب الليبي، زياد دغيم، أن تواجد المليشيات في طرابلس يفسد أي عملية سياسية.

وبين أن وجود المليشيات أفسد الحياة السياسية في ليبيا.

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وأضاف في تصريح نشره موقع "العين الإخبارية" لذا فإن تفكيك وتطهير هذه المليشيات الإرهابية، من أهم شروط حل الأزمة التي لن يتفاوض الجيش الليبي عليها، باعتبارها "مطالب شعبية".

وأضاف النائب الليبي أنه "من المستحيل أن تنفذ خطة سياسية أو تسوية لحل الأزمة في وجود المرتزقة والمليشيات".

وشدد دغيم على أن إدارة الأزمة الليبية تحتاج لخطة تسوية شاملة،