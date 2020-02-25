شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين تعلن عن تسجيل 6 إصابات جيدة بكورونا لقادمين من إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت البحرين، اليوم الثلاثاء، 25/شباط/2020، عن تسجيل ست حالات جديدة بفيروس كورونا.

Advertisements وذكرت البحرين أن جميع الحالات التي سجلت حتى اللحظة هي لمواطنين عائدين من إيران. وكانت البحرين أعلنت خلال الساعات الماضية عن تسجيل حالتي إصابة بالفيروس المستجد.

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