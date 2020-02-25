مطار دبي الدولي يعلن عن تعليق كافة الرحلات بينه وبين إيران حتى إشعار آخر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن مطار دبي الدولي اليوم الثلاثاء، 25/شباط/2020، عن تعليق كافة الرحلات بينه وبين إيران حتى إشعار آخر.



واستثنى مطار دبي طهران من تعليق الرحلات، وأكد في بيان رسمي نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية؛ أن "جميع المسافرين الذين يصلون على متن رحلات مباشرة من طهران سيخضعون لفحص حراري في المطار من قبل هيئة الصحة بدبي وفريق المركز الطبي بالمطار".

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ودعا المطار العملاء إلى الاتصال بشركات الطيران للحصول على تفاصيل عن رحلاتهم.

وأكدت إيران، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" الجديد ارتفع إلى 14 شخصا بعد تسجيل حالتين جديدتين.

وذكرت وكالة "إرنا"، اليوم الثلاثاء، أن "مصابين بفيروس "كورونا" في مدينة ساوة شمالي البلاد توفيا"

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها سترسل اليوم الثلاثاء فريقين إلى إيران وإيطاليا لبحث انتشار فيروس المستجد