شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الكويت تعلن ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا إلى 8 حالات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت الكويت عن ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا إلى 8 حالات جميعهم قدموا من إيران.

Advertisements واليوم أعلن مسؤول إيراني، اليوم الثلاثاء، 25/شباط/2020 عن حالتي وفاة جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد. وبذلك يرتفع عدد الوفيات في إيران منذ تفشي الفيروس إلى 14 وسط اتهامات للتنظيم بالتكتم على حقيقة انتشار الفيروس.

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