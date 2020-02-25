شكرا لقرائتكم العراق يتأهب ضد كورونا.. حظر للسفر وتعليق للدراسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت السلطات العراقية، الثلاثاء، قرارا بتمديد حظر دخول المسافرين القادمين من الصين وإيران، فيما قررت وزارة الصحة العراقية تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة 10 أيام بمحافظة النجف.

كما حثت الوزارة المواطنين على عدم السفر من وإلى النجف إلا في حالات الطوارئ، مع أهمية منع التجمعات في كافة أرجاء محافظة النجف.

كما قررت السلطات العراقية حظر دخول المسافرين من تايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وسنغافورة، حتى إشعار آخر، وتنطبق على السفر المباشر وغير المباشر "الترانزيت".

يذكر أن قرارات الحظر العراقية تستثني المواطنين والدبلوماسيين العراقيين والوفود الرسمية.

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وحثت وزارة الصحة العراقية المواطنين على عدم السفر إلى الدول المدرجة أسماؤها في قرارات الحظر.

وأعلن العراق عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا أمس الاثنين وهي لطالب إيراني في محافظة النجف.

وذكرت صحة النجف أنها تحتجز زملاء الطالب الإيراني في المدينة القديمة خشية إصابتهم بكورونا.

وكان مدير ناحية منطقة صفوان العراقية، قال الاثنين، إن العراق أغلق معبر صفوان الحدودي مع الكويت أمام حركة المسافرين والتجارة، وذلك بطلب السلطات الكويتية.