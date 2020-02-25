لأول مرة.. أردوغان يعترف بمقتل عسكريين أتراك في ليبيا

اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بمقتل جنود من الجيش التركي في ليبيا.

وتحدث أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده قبيل مغادرته إلى أذربيجان اليوم، عن مقتل عسكريين تركيين في ليبيا، مضيفاً أن "هناك عناصر من الجيش الوطني السوري في ليبيا، ولديهم قواسم مشتركة".

والسبت الماضي، أكد الرئيس التركي أن مقاتلين من الجيش الوطني السوري يتواجدون حالياً في ليبيا، ويواصلون الكفاح ضد "قوات حفتر".

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وفي كلمة ألقاها بمدينة إزمير، قال أردوغان: "ذهبنا إلى ليبيا مع فرق من الجيش الوطني السوري المعارض، ومستمرون في الكفاح في الميادين ضد قوات المشير خليفة حفتر".

وأضاف الرئيس التركي: "لدينا عدد من الشهداء في القتال مع قوات حفتر، ولكن قمنا بالقضاء على عدد من المقاتلين المرتزقة هناك مقابل ذلك".

على الجانب الآخر، أكد قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خلفية حفتر، أن "الصبر بدأ بالنفاد لعدم التزام الأطراف الأخرى بوقف الهدنة وخرقها باستمرار من قبل العصابات المسلحة".

وشدد حفتر، في مقابلة أجراها مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، على أن "الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول برلين تحمل مسئوليتها في وقف تدفق المرتزقة السوريين والأتراك والأسلحة المختلفة التي تنقل يوميا لطرابلس عبر تركيا أمام العالم أجمع دون رادع وفي خرق وتنصل لأردوغان والسراج من التزاماتهما ببرلين ولا يمكننا أن نظل مكتوفي الأيدي".