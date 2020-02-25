وزارة الصحة العراقية: تمديد حظر دخول المسافرين القادمين من الصين وإيران

أعلنت ​وزارة الصحة العراقية​ عن "تمديد حظر دخول المسافرين القادمين من ​الصين​ و​إيران​".

وكشفت الوزارة أمس أن "مسؤولين في مجال الصحة في مدينة النجف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد وهي لإيراني يدرس العلوم الدينية".

واعلنت الوزارة في بيان ان ""المريض دخل العراق قبل أن تغلق الحكومة المعابر الحدودية وتمنع دخول غير العراقيين من إيران".