أعلنت وزارة الصحة تأكيد إصابة ثلاثة مواطنين كويتيين بفيروس "كورونا المستجد كوفيد 19" ليصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في البلاد إلى 8 حالات حتى الآن.
وأوضحت الوزارة في بيان أن "الإصابات الثلاث الجديدة كانت من القادمين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ممن كانوا في الحجر الصحي الإجباري".
ولفتت الى إنهم جميعا بصحة جيدة حيث تم عزلهم في إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعدة والمجهزة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة الكويتية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا الى 8 اشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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