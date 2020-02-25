زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب أذربيجان غربي إيران

ضرب ​زلزال​ بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر ولاية ​أذربيجان​ الغربية، غربي ​إيران​.

وذكرت إدارة الكوارث و​الطوارئ التركية​ "آفاد" في موقعها على ​الإنترنت​، أنّ ​هزة أرضية​ وقعت ​الساعة​ 02.44 مركزها مدينة خوي، وعلى عمق 7 كيلو متر تحت سطح الأرض.

ولم تعلن ​السلطات الإيرانية​ على الفور، ما إذا كان الزلزال قد خلّف أضرارا مادية أو بشرية.

وفي وقت سابق أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إصابة 104 أشخاص جراء الزلزالين اللذين ضربا الأحد شمال غربي البلاد بقوة 5.7 درجات.

يشار إلى أن الزلزال الأول الذي ضرب شمال غربي إيران، أسفر عن وفاة 9 أتراك وإصابة 37 آخرين، بولاية "وان" التركية الحدودية شرقي البلاد.