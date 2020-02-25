وزير النفط الإيراني: إيران ستكون قادرة على إنتاج أكثر من مليار متر مكعب من الغاز يوميا

أعلن وزير ​النفط​ ال​إيران​ي ​بيجن زنغنه​ أن "إيران ستكون قادرة على إنتاج أكثر من مليار متر مكعب من ​الغاز​ يوميا فور تركيب المنصة الأخيرة في حقل بارس الجنوبي".

ورغم قيود السفر الجوي، أكد زنغنه إنه سيحضر اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في ​فيينا​ الأسبوع القادم مسافرا على متن طائرة لشركة إيران للطيران.