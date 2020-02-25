وزير النفط الإيراني: إيران ستكون قادرة على إنتاج أكثر من مليار متر مكعب من الغاز يوميا

أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أن "إيران ستكون قادرة على إنتاج أكثر من مليار متر مكعب من الغاز يوميا فور تركيب المنصة الأخيرة في حقل بارس الجنوبي".
ورغم قيود السفر الجوي، أكد زنغنه إنه سيحضر اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا الأسبوع القادم مسافرا على متن طائرة لشركة إيران للطيران.
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