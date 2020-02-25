"بيغاسوس" التركية أعلنت إيقاف رحلاتها مع طهران لغاية 11 آذار بسبب كورونا

أعلنت شركة "بيغاسوس" التركية، "إيقاف رحلاتها الجوية مع طهران، لغاية 11 آذار المقبل"، بسبب تفشّي "فيروس كورونا" في إيران.
وأوضحت في بيان، أنّه "يمكن لزبائننا الّذين حَجزوا في هذه التواريخ تغيير أو إلغاء حجوزاتهم عن طريق الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت، أو عن طريق تطبيق الجوال أو بالاتصال على رقم خدمة الزبائن".
يُذكر أنّ السلطات التركية كانت قد أعلنت في وقت سابق إغلاق المعابر الحدودية مع إيران بشكل موقت، وتوقيف جميع الرحلات الجوية الدولية القادمة منها، لمنع انتقال "كورونا" لأراضيها.
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