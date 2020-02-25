"بيغاسوس" التركية أعلنت إيقاف رحلاتها مع طهران لغاية 11 آذار بسبب كورونا

أعلنت شركة "بيغاسوس" التركية، "إيقاف رحلاتها الجوية مع ​طهران​، لغاية 11 آذار المقبل"، بسبب تفشّي "​فيروس كورونا​" في ​إيران​.

وأوضحت في بيان، أنّه "يمكن لزبائننا الّذين حَجزوا في هذه التواريخ تغيير أو إلغاء حجوزاتهم عن طريق الموقع الرسمي للشركة على ​الإنترنت​، أو عن طريق تطبيق الجوال أو بالاتصال على رقم خدمة الزبائن".

يُذكر أنّ ​السلطات التركية​ كانت قد أعلنت في وقت سابق إغلاق المعابر الحدودية مع إيران بشكل موقت، وتوقيف جميع الرحلات الجوية الدولية القادمة منها، لمنع انتقال "كورونا" لأراضيها.