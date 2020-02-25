الطيران المدني الإماراتي يعلق جميع الرحلات من وإلى إيران اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع

أعلنت "وكالة الأنباء ​الإمارات​ية - وام"، أنّ "الهيئة العامة للطيران المدني تعلّق جميع الرحلات المتّجهة والقادمة من ​إيران​، بما فيها طائرات الركاب والشحن اعتبارًا من اليوم ولمدّة أسبوع قابلة للتجديد، وذلك في إطار الاجراءات الإحترازيّة الّتي تقوم بها الإمارات لمواجهة "​فيروس كورونا​" المستجد".

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