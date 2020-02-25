الطيران المدني الإماراتي يعلق جميع الرحلات من وإلى إيران اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع

أعلنت "وكالة الأنباء الإماراتية - وام"، أنّ "الهيئة العامة للطيران المدني تعلّق جميع الرحلات المتّجهة والقادمة من إيران، بما فيها طائرات الركاب والشحن اعتبارًا من اليوم ولمدّة أسبوع قابلة للتجديد، وذلك في إطار الاجراءات الإحترازيّة الّتي تقوم بها الإمارات لمواجهة "فيروس كورونا" المستجد".
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