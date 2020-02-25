أردوغان اعلن مقتل جنديين تركيين في ليبيا

اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انه "لا يوجد اتفاق نهائي حتى الآن على عقد القمة الرباعية الخاصة بسوريا في 5 اذار المقبل"، ولفت الى ان "وفد روسي سيزور تركيا غدا لبحث قضية إدلب السورية".
وخلال مؤتمر صحفي قبيل مغادرته إلى أذربيجان، اشار أردوغان الى اننا "أوقفنا معظم الرحلات من وإلى إيران تحسباً لانتشار فيروس كورونا الجديد، ووزارة الصحة التركية تتخذ كل التدابير اللازمة تحسباً لانتشار فيروس كورونا الجديد".
واعلن أردوغان "مقتل جنديين تركيين في ليبيا".
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