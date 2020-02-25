أردوغان اعلن مقتل جنديين تركيين في ليبيا

اكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ انه "لا يوجد اتفاق نهائي حتى الآن على عقد القمة الرباعية الخاصة ب​سوريا​ في 5 اذار المقبل"، ولفت الى ان "وفد روسي سيزور ​تركيا​ غدا لبحث قضية إدلب السورية".

وخلال ​مؤتمر​ صحفي قبيل مغادرته إلى ​أذربيجان​، اشار أردوغان الى اننا "أوقفنا معظم الرحلات من وإلى ​إيران​ تحسباً لانتشار ​فيروس كورونا​ الجديد، و​وزارة الصحة​ التركية تتخذ كل التدابير اللازمة تحسباً لانتشار فيروس كورونا الجديد".

واعلن أردوغان "مقتل جنديين تركيين في ​ليبيا​".